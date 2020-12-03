В Крыму прошли мероприятия в честь Дня Неизвестного Солдата

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В Крыму прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного Солдата.
В Крыму прошли мероприятия в честь Дня Неизвестного Солдата
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

Глава республики Сергей Аксёнов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе. Церемонию провели с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Как отметил Аксёнов, в памятную дату вспоминают бессмертный подвиг и воинскую доблесть воинов, которые погибли в боевых действиях и имена которых остались неизвестными.

Также стало известно, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил за работу поисковиков и активистов, которые помогают восстанавливать имена пропавших без вести, передаёт pobeda26.ru.

«Мы склоняем головы перед теми, чьи имена остались неизвестны и чей подвиг бессмертен. Вечная память всем павшим в боях за Родину. О тех, кто отдал свои жизни, чтобы мы могли жить, работать, растить детей в сильной, свободной, независимой стране. И чтобы следующие поколения не знали ужасов войны», — также сказал он.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае 3 декабря состоятся памятные мероприятия в День Неизвестного Солдата.

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