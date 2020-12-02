В Ставропольском крае состоятся памятные мероприятия в День Неизвестного Солдата

В Ставропольском крае 3 декабря состоятся памятные мероприятия в День Неизвестного Солдата.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональное правительство.

В частности, у мемориала воинской славы в Кисловодске пройдёт митинг с возложением цветов на каждую из 12 безымянных могил. В Будённовске запланированы минута молчания и возложение цветов к мемориалу «Мать-Родина» на центральной площади.

Вечером окна краевой филармонии в Ставрополе подсветят красным, оранжевым и жёлтым, а на фасад спроецируют силуэтные композиции «Вечный огонь» и «Журавли».

В школах состоятся уроки памяти.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области пройдут памятные мероприятия в День Неизвестного Солдата.