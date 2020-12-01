В Оренбургской области пройдут памятные мероприятия в День Неизвестного Солдата

В Оренбургской области 3 декабря состоятся памятные мероприятия в День Неизвестного Солдата.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

В частности, планируется церемония возложения цветов к мемориалу Вечный огонь. В школах должны пройти уроки памяти.

Подростки также могут принять участие в онлайн-тестировании на знание исторических событий на сайте Года памяти и славы.

День Неизвестного Солдата отмечают в России с 2014 года.

Ранее ОТР сообщало, что в Волгограде почтили память тех, кто погиб в Сталинградской битве. 19 ноября 1942 года началось контрнаступление трёх советских фронтов, которое привело к окружению армии Паулюса.