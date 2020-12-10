В Госдуме рассказали о важности Дня Героев Отечества

Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов рассказал о важности Дня Героев Отечества.

«Очень важно, чтобы мы знали о героях прошлого и настоящего. Если обратиться к статистике, то более 50% званий Героев России были присуждены посмертно. Люди пожертвовали своей жизнью, чтобы их соотечественники жили в мире, спокойно учились, работали, рожали и воспитывали детей», — заявил он в беседе с изданием «Ридус».

По его словам, нужно помнить об этих героях и воспитывать на их примере подрастающее поколение.

Ранее сообщалось, что в Татарстане почтили память Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.