Число ДТП в Ростовской области сократилось на 21,4% за год

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Количество ДТП в Ростовской области сократилось на 21,4% за год, заявили в правительстве региона.
Число ДТП в Ростовской области сократилось на 21,4% за год
  • globallookpress.com

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

С начала 2020 года зарегистрировано 2188 автоаварий.

Число пострадавших уменьшилось на 25% и составило 2646.

«Число аварий, в которых участвовали несовершеннолетние, уменьшилось на 28,9%. Количество ДТП с автобусами сократилось на 40%», — отмечается в сообщении.

Ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что порядок оформления мелких дорожно-транспортных происшествий в России может быть пересмотрен во избежание случаев «повторных» аварий — наездов, которые происходят во время оформления ДТП.

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