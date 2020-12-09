В Москве вынесли приговор обвиняемому в попытке организовать убийство матери

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Житель Москвы приговорён к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за попытку организовать заказное убийство матери и незаконное хранение огнестрельного оружия.
В Москве вынесли приговор обвиняемому в попытке организовать убийство матери
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт СК России.

Мужчина намеревался получить по наследству недвижимость матери. По данным следствия, он нанял своего знакомого и пообещал ему вознаграждение, однако тот заявил об этих планах в правоохранительные органы.

«Дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников, в рамках которых были организованы оперативно-разыскные мероприятия, а также инсценировано убийство женщины», — рассказали в ведомстве.

Утром 1 ноября 2019 года знакомый обвиняемого сообщил ему, что выполнил заказ, в тот же день организатора вызвали в следственный отдел под предлогом дачи показаний. Там его и задержали.

В ходе обыска у мужчины изъяли пистолет с глушителем, переделанный в боевой из стандартного газового пистолета «ИЖ 78-8», а также патроны.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи 2 декабря коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор мужчине, который убил двух пенсионеров в 2007 году.

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