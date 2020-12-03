В Сочи присяжные вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве пенсионеров
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на данные пресс-службы Краснодарского краевого суда.
По данным СУ СК по Краснодарскому краю, 47-летний приезжий вместе с ещё одним человеком, который до сих пор не установлен, в мае 2007 года договорились совершить разбойное нападение на пожилую супружескую пару и убить их.
«Реализуя преступный умысел, мужчина с подельником сняли комнату в квартире 75-летней женщины и её 80-летнего супруга на улице Ленина в городе Сочи», — говорится в сообщении.
В ночь на 13 мая 2007 года фигурант и его соучастник напали на 75-летнюю женщину и потребовали отдать им деньги.
«Пенсионерка отказалась и подельник мужчины нанёс ей множественные удары в область головы и туловища, после чего задушил. В это время обвиняемый... напал на супруга погибшей, которому нанёс множественные удары утюгом в область головы и туловища, а затем задушил», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что злоумышленники ничего не похитили, так как их увидел ещё один жилец квартиры, о заселении которого ни один из них не знал.
Увидев мужчину, обвиняемый попытался убить и его, но тот выпрыгнул из окна второго этажа и стал звать на помощь. Злоумышленники с места происшествия скрылись.
В феврале 2017 года один из участников преступления, находясь в городе Ростове-на-Дону, совершил наезд на пешехода, после чего был задержан правоохранителями.