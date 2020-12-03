В Сочи присяжные вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве пенсионеров

В Сочи 2 декабря коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор мужчине, который убил двух пенсионеров в 2007 году.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на данные пресс-службы Краснодарского краевого суда.

По данным СУ СК по Краснодарскому краю, 47-летний приезжий вместе с ещё одним человеком, который до сих пор не установлен, в мае 2007 года договорились совершить разбойное нападение на пожилую супружескую пару и убить их.

«Реализуя преступный умысел, мужчина с подельником сняли комнату в квартире 75-летней женщины и её 80-летнего супруга на улице Ленина в городе Сочи», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 мая 2007 года фигурант и его соучастник напали на 75-летнюю женщину и потребовали отдать им деньги.

«Пенсионерка отказалась и подельник мужчины нанёс ей множественные удары в область головы и туловища, после чего задушил. В это время обвиняемый... напал на супруга погибшей, которому нанёс множественные удары утюгом в область головы и туловища, а затем задушил», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленники ничего не похитили, так как их увидел ещё один жилец квартиры, о заселении которого ни один из них не знал.

Увидев мужчину, обвиняемый попытался убить и его, но тот выпрыгнул из окна второго этажа и стал звать на помощь. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

В феврале 2017 года один из участников преступления, находясь в городе Ростове-на-Дону, совершил наезд на пешехода, после чего был задержан правоохранителями.