Нарышкин рассказал о работе разведчика Овакимяна

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о работе докторанта Нью-Йоркского университета Гайка Овакимяна, одного из основоположников советской научно-технической разведки.

Об этом сообщает kp.ru.

«Ещё в 1931 году кандидат химических наук, автор 12 изобретений в области химии полимеров 32-летний Гайк Овакимян был направлен на службу в органы специальным решением ЦК ВКП(б), которое стало судьбоносным для него самого, советской разведки и, вероятно, для всей страны», — говорится в статье Нарышкина.

По его словам, наряду с добыванием новейших образцов западной техники во время командировок в Германию и США Овакимян постоянно продвигал перед руководством необходимость привлечения в систему ОГПУ-НКВД, прежде всего в разведку, выпускников технических вузов.

Накануне Второй мировой войны рекомендации Овакимяна стали востребованы в советской разведке. Так, в мае 1939 года начальником 5-го (разведывательного) отдела Главного управления госбезопасности НКВД СССР стал 31-летний инженер-конструктор тракторно-танковой техники Павел Фитин, а через год начальником отделения научно-технической разведки в отделе Фитина стал недавний аспирант Московского института химического машиностроения 35-летний Леонид Квасников.

«К сожалению, проработавший в США восемь лет и ставший одним из инициаторов атомного досье советской разведки Овакимян в мае 1941 года был арестован ФБР после предательства одного из его местных помощников. Не имевшему дипстатуса Гайку Бадаловичу грозила тюрьма, но с началом Великой Отечественной войны президент Рузвельт лично помиловал его и позволил покинуть Штаты», — добавил Нарышкин.

Ранее Нарышкин рассказал о работе экс-начальника советской внешней разведки Павла Фитина по атомному проекту СССР.