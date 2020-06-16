Нарышкин рассказал о работе экс-главы советской разведки Фитина по атомному проекту СССР

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о работе экс-начальника советской внешней разведки Павла Фитина по атомному проекту СССР.

«Последним днём работы генерал-лейтенанта Павла Михайловича Фитина на должности начальника Первого главного управления Министерства государственной безопасности СССР стало 15 июня 1946 года. После этого ему пришлось надолго уехать из Москвы», — говорится в статье Нарышкина для «Российской газеты».

В 1947—1951 годах Фитин занимал пост начальника Управления МГБ по Свердловской области, осенью 1951-го он возглавил органы госбезопасности Казахстана.

Как отметил Нарышкин, и в Свердловске, и в Алма-Ате Фитин уделял приоритетное внимание обеспечению режима безопасности и секретности на местных ядерных объектах.

«Следует отметить, что до второй половины 1950-х западные спецслужбы не имели сколько-нибудь конкретной информации о советских атомных проектах», — сообщил глава СВР.

По его словам, неслучайно в 1950 году Фитина наградили медалью «За боевые заслуги», которая стала последней из его госнаград.