Шойгу поздравил RT с 15-летием

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил RT с 15-летием, отметив, что телеканал стал флагманом среди мировых информационных ресурсов.
Шойгу поздравил RT с 15-летием
  • РИА Новости

«Поздравляю вас с 15-й годовщиной международного новостного телеканала RT. За это время RT стал настоящим флагманом среди мировых информационных ресурсов и продолжает активно развиваться, осваивать новые форматы и направления», — говорится в поздравительной телеграмме министра.

По его словам, популярность RT обусловили профессионализм сотрудников, объективность подачи информационного материала и строгое следование журналистским стандартам.

«В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне особо стоит отметить важную роль телеканала в противодействии попыткам фальсифицирования истории и сохранении памяти о подвиге нашего народа. Уверен, военное ведомство и RT будут плодотворно взаимодействовать в дальнейшем. Желаю сотрудникам RT крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов», — добавил Шойгу.

Ранее телеканал поздравил с 15-летием президент России Владимир Путин. 

Как отметил глава государства, RT — это голос, которому доверяют и который уважают. 

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