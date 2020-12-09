В России предложили продлить мораторий на штрафы ЖКХ

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный обратился к главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением продлить в 2021 году мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт.

В беседе с газетой «Известия» Выборный заявил, что мораторий нужно продлить из-за ситуации с COVID-19.

«Сегодня многие предприятия — как в сфере торговли, так и в сфере услуг — работают в минус, если вообще работают. Многие закрылись либо сократили штат, чтобы минимизировать расходы. По некоторым оценкам, более миллиона предприятий малого и среднего бизнеса закрылись к августу 2020-го. Помощь нужна не только предпринимателям, но и тем, кто на них работал», — сказал он.

В пресс-службе Минстроя сообщили, что вопрос о продлении моратория на ограничения коммунальных услуг для неплательщиков уже обсуждается как одна из вынужденных мер, направленных на защиту граждан, которые по разным причинам из-за пандемии оказались неплательщиками.

В ведомстве также отметили, что временный период приостановки начисления пеней — не льгота, так как «потребители по-прежнему несут обязанность в полном объёме и в установленные сроки оплачивать коммунальные услуги».

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