Центр имени Алмазова в Петербурге начал приём пациентов с COVID-19

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени Алмазова Минздрава России в Санкт-Петербурге начал приём пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

«Первая машина скорой помощи привезла пациента с COVID-19 в центр Алмазова… С 9 декабря 2020 года до особого распоряжения перепрофилируется 230 коек для оказания медицинской помощи пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией и с подозрением на неё, проживающих в Санкт-Петербурге, и 20 коек для жителей Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря опыту лечения пациентов с коронавирусом, а также наличию всего необходимого высокотехнологичного оборудования, специалисты учреждения могут успешно справляться с лечением наиболее тяжёлых пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Петербурге остаётся напряжённой.