Симоньян поздравила коллектив RT и аудиторию с 15-летием телеканала

Главный редактор RT Маргарита Симоньян по случаю 15-летия телеканала обратилась со словами благодарности к сотрудникам RT и его аудитории. Она отметила, что гордится теми, кто работает на RT, добавив, что дальше будет ещё только круче.

«Я просто в этот день хочу сказать спасибо, огромное спасибо. Спасибо с низким поклоном каждому оператору, включая вот вас ребята, кто здесь сейчас стоит, каждому помощнику оператора, осветителю, монтажёру, звукоинженеру, водителю, бухгалтеру, охраннику, редактору и, конечно, нашим отважнейшим репортёрам, конечно, нашим блистательным ведущим и всем представителям других профессий, перечислять которые — я займу слишком много времени. Огромное спасибо за то, что вы сделали этот телеканал», — сказала она.

Кроме того, Симоньян выразила благодарность аудитории телеканала.

«Здесь я хочу сказать отдельное спасибо аудитории, каждому нашему зрителю в эфире, каждому нашему зрителю в YouTube, каждому нашему подписчику, каждому читателю наших соцсетей, наших сайтов, каждому человеку, который верит нам, смотрит нас или спорит с нами, или получает просто удовольствие от того, что в этом мире есть другой голос, отличный от стройного хора одинаковых голосов, которые были единственным, собственно говоря, хором до нашего появления. Я горжусь теми, кто работает в RT, и очень благодарна всей нашей аудитории. Дальше будет ещё только круче. Спасибо всем!» — заключила она.

Ранее телеканал с 15-летием поздравил президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства, RT — это голос, которому доверяют и который уважают.