Гинцбург назвал устойчивыми к COVID людей с высокими интерферонами

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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди с высоким уровнем интерферонов могут быть условно устойчивыми к коронавирусу.
Гинцбург назвал устойчивыми к COVID людей с высокими интерферонами
  • РИА Новости

«Я в первый раз слышу о природной резистентности к коронавирусу. Естественно, она может быть у тех людей, у которых высокий уровень всех интерферонов и альфа-интерферонов в первую очередь. Если у человека действительно в силу каких-то природных изменений наследственных интерферон вырабатывается в высоком количестве, то у него будет резистентность»,  — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что таких людей можно условно считать устойчивыми, причём не только к COVID-19, но и ко всем РНК-содержащим вирусам.

При этом, по его словам, гарантии, что интерферон будет вырабатываться стабильно на достаточно высоком уровне, нет.

В ноябре Гинцбург в беседе с Nation News также оценил устойчивость людей к коронавирусу.

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