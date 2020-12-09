Гинцбург назвал устойчивыми к COVID людей с высокими интерферонами

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди с высоким уровнем интерферонов могут быть условно устойчивыми к коронавирусу.

«Я в первый раз слышу о природной резистентности к коронавирусу. Естественно, она может быть у тех людей, у которых высокий уровень всех интерферонов и альфа-интерферонов в первую очередь. Если у человека действительно в силу каких-то природных изменений наследственных интерферон вырабатывается в высоком количестве, то у него будет резистентность», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что таких людей можно условно считать устойчивыми, причём не только к COVID-19, но и ко всем РНК-содержащим вирусам.

При этом, по его словам, гарантии, что интерферон будет вырабатываться стабильно на достаточно высоком уровне, нет.

В ноябре Гинцбург в беседе с Nation News также оценил устойчивость людей к коронавирусу.