Автоэксперты прокомментировали поломки в российских машинах

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У российских машин в первую очередь ломаются детали ходовой части и подвески, заявил председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук.
Автоэксперты прокомментировали поломки в российских машинах
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Ломается первое — это детали подвески, ходовой части, которые вращаются постоянно. С электроникой проблемы ещё бывают. Также плохое качество пластика, из которого машины сделаны», — перечислил Форманчук.

Он отметил, что у российских автомобилей также наблюдается плохое качество металла, «в связи с чем машины начинают гнить раньше чем через год».

Форманчук также уточнил, что эти проблемы возникают из-за использования дешёвых материалов при производстве машин.

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов, в свою очередь, отмечает, что первыми сломаются те детали, которые владелец будет жёстче всего эксплуатировать.

По его словам, поломки авто «зависят от типа автовладельца». 

Ранее аналитики «Авито.Услуги» выяснили, что за год спрос на услуги по ремонту автомобилей вырос в России на 76%.

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