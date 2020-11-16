Спрос на услуги ремонта автомобилей в России вырос на 76% за год

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Аналитики «Авито.Услуги» выяснили, что за год спрос на услуги по ремонту автомобилей вырос в России на 76%.
Спрос на услуги ремонта автомобилей в России вырос на 76% за год
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Спрос на услуги по ремонту автомобилей (ремонт, замена деталей, покраска и перетяжка) вырос за год на 76%, причём в последние три месяца он увеличился на 24% по сравнению с весной — началом лета, отметили в компании.

Также осенью 2020 года спрос на ремонт мелкой бытовой техники (микроволновки, кухонные комбайны и тому подобное) увеличился на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на ремонт крупной (холодильники, стиральные машины и тому подобное) — на 43%, рассказали аналитики. Также на 27% увеличилось количество обращений россиян по поводу ремонта компьютерной техники.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал о преимуществах длительной эксплуатации одного автомобиля.

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