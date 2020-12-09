Росгвардия ответила на сообщения о хищениях при закупке обмундирования
- РИА Новости
«В 2019 году именно по инициативе руководства Росгвардии с генералом Милейко был досрочно расторгнут контракт», — приводит его слова РИА Новости.
Как отметил Грибакин, материалы, которые, вероятно, заинтересовали следователей, были изначально собраны службой собственной безопасности и переданы в надзорные органы.
Ранее в СМИ появилась информация, что СК начал расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе низкого качества.
По информации газеты «Коммерсантъ», сделки с единственным поставщиком курировал генерал-лейтенант Милейко, предполагаемый ущерб может превысить 680 млн рублей.