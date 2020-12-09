Росгвардия ответила на сообщения о хищениях при закупке обмундирования

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Контракт с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко, которого подозревают в мошенничестве, был расторгнут в 2019 году. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Росгвардия ответила на сообщения о хищениях при закупке обмундирования
  • РИА Новости

«В 2019 году именно по инициативе руководства Росгвардии с генералом Милейко был досрочно расторгнут контракт», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Грибакин, материалы, которые, вероятно, заинтересовали следователей, были изначально собраны службой собственной безопасности и переданы в надзорные органы.

Ранее в СМИ появилась информация, что СК начал расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе низкого качества.

По информации газеты «Коммерсантъ», сделки с единственным поставщиком курировал генерал-лейтенант Милейко, предполагаемый ущерб может превысить 680 млн рублей.

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