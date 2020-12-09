Шойгу рассказал о поставках вакцины от COVID-19 в российскую армию

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о поставках вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в российскую армию.
Шойгу рассказал о поставках вакцины от COVID-19 в российскую армию
  • РИА Новости

Министр заявил, что ещё 100 тыс. доз вакцины от коронавируса будет поставлено российским военным до конца этого года.

«В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить ещё до 100 тыс. доз вакцины», —сказал он.

Шойгу отметил, что до этого Минобороны получило 14,5 тыс. доз вакцины, которые были распределены в военные округа, на Северный флот и в центральный аппарат министерства.

Ранее сообщалось, что в Восточном военном округе стартовала вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции COVID-19.

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