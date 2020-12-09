В ОНК рассказали об условиях содержания бывшего замглавы ФСИН в СИЗО

Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, арестованный по обвинению в злоупотреблении полномочиями, получил в СИЗО «Лефортово» первую передачу.

«Сигареты, спички, печенье «Юбилейное» получил. Родственники прислали комнатную телевизионную антенну, но она пока на складе СИЗО, напишу заявление, чтобы выдали», — сказал Максименко специальному корреспонденту RT, члену ОНК Москвы Борису Клину, посетившему его в изоляторе.

Без комнатной антенны телевизор в СИЗО не работает, а вещи со склада заключённым «Лефортово» приходится ждать иногда две-три недели, сказал Клин. Такие жалобы, добавил он, члены комиссии получают часто при смене погоды — сейчас просят выдать поскорее тёплые куртки, свитера.

Максименко в СИЗО выдали тёплую обувь — войлочные ботинки.

«Мои ботинки изъяли, в них металлический супинатор, в СИЗО такой обувью пользоваться нельзя», — пояснил экс-заместитель тюремного ведомства.

Он также добавил, что медицинскую помощь ему оказывают, и вновь похвалил питание в «Лефортово», отметив, что оно лучше, чем в служебной столовой ФСИН.

Ранее Максименко говорил правозащитникам, что еда в этом СИЗО лучше, чем в тюрьмах Европы и Азии.

26 ноября стало известно, что Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Позднее Басманный суд Москвы отправил его под арест на два месяца.