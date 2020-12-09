Путин выразил соболезнования в связи со смертью Шапошникова

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной советского и российского военачальника, маршала авиации Евгения Шапошникова.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Шапошникова
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Светлая память о Евгении Ивановиче Шапошникове навсегда сохранится в сердцах его родных, однополчан, товарищей и сослуживцев», — отметил он.

Путин добавил, что Шапошников был профессионалом высочайшего класса, волевым, энергичным, принципиальным человеком. По словам президента России, он внёс значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности государства, в том числе в переломное для страны время.

Ранее стало известно, что Шапошников умер в возрасте 78 лет.

С 1991 по 1993 год Шапошников руководил Вооружёнными силами Советского Союза и СНГ.

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