В Оренбургской области взяли на контроль пожар на нефтяной скважине
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
«Объекты нефтегазового комплекса относятся к объектам федерального государственного экологического надзора, осуществляемого Южно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора. Ситуация находится на контроле правительства региона», — отметил собеседник.
Власти региона добавили, что, согласно предварительной информации, горящая скважина принадлежит ООО «Нефтегорская буровая компания».
Как указывает Life.ru, ссылаясь на областное МЧС, в настоящий момент в ликвидации пожара участвуют 50 человек и 14 единиц техники.
Ранее в МЧС сообщили о возгорании на нефтяной скважине в Оренбургской области. Позднее стало известно об одном пострадавшем в результате происшествия.