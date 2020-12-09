В Оренбургской области взяли на контроль пожар на нефтяной скважине

Власти Оренбургской области взяли на контроль ситуацию на горящей нефтяной скважине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

«Объекты нефтегазового комплекса относятся к объектам федерального государственного экологического надзора, осуществляемого Южно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора. Ситуация находится на контроле правительства региона», — отметил собеседник.

Власти региона добавили, что, согласно предварительной информации, горящая скважина принадлежит ООО «Нефтегорская буровая компания».

Как указывает Life.ru, ссылаясь на областное МЧС, в настоящий момент в ликвидации пожара участвуют 50 человек и 14 единиц техники.

Ранее в МЧС сообщили о возгорании на нефтяной скважине в Оренбургской области. Позднее стало известно об одном пострадавшем в результате происшествия.