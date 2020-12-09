В Оренбургской области взяли на контроль пожар на нефтяной скважине

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Власти Оренбургской области взяли на контроль ситуацию на горящей нефтяной скважине.
В Оренбургской области взяли на контроль пожар на нефтяной скважине
  • © ГУ МЧС России по Оренбургской области

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

«Объекты нефтегазового комплекса относятся к объектам федерального государственного экологического надзора, осуществляемого Южно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора. Ситуация находится на контроле правительства региона», — отметил собеседник.

Власти региона добавили, что, согласно предварительной информации, горящая скважина принадлежит ООО «Нефтегорская буровая компания».

Как указывает Life.ru, ссылаясь на областное МЧС, в настоящий момент в ликвидации пожара участвуют 50 человек и 14 единиц техники. 

Ранее в МЧС сообщили о возгорании на нефтяной скважине в Оренбургской области. Позднее стало известно об одном пострадавшем в результате происшествия.

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