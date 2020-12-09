В России за сутки проведено более 420 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 427 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 427 тыс. тестов. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 декабря остаётся 545 691 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Уточняется, что всего в России проведено более 80,5 млн тестов на коронавирус.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили ошибки в результатах тестов на COVID-19.

14 октября депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.