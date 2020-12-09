В Сухопутных войсках рассказали о поступившем в 2020 году вооружении
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«С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в 2020 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступило более 2,5 тыс. новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».
Салюков отметил, что для войск ПВО Сухопутных войск закупаются современные зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», а также новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооружённые силы России получат в 2021 году более 3,4 тыс. единиц новой и 1,3 тыс. единиц отремонтированной техники.