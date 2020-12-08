В Петербурге наградят авторов лучших молодёжных проектов

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге вручат премии авторам лучших молодёжных проектов.
В Петербурге наградят авторов лучших молодёжных проектов
  • Pixabay

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. На проект выделено 3 млн рублей.

Как ожидается, премии получат 30 человек. Специальная комиссия будет оценивать креативность, актуальность, масштабность и результативность проекта.

Конкурс проводится каждый декабрь с 2016 года.

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что в Петербурге выделили 500 млн рублей для обеспечения жильём молодых семей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить