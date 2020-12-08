В Петербурге наградят авторов лучших молодёжных проектов

В Санкт-Петербурге вручат премии авторам лучших молодёжных проектов.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. На проект выделено 3 млн рублей.

Как ожидается, премии получат 30 человек. Специальная комиссия будет оценивать креативность, актуальность, масштабность и результативность проекта.

Конкурс проводится каждый декабрь с 2016 года.

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что в Петербурге выделили 500 млн рублей для обеспечения жильём молодых семей.