В Петербурге выделили 500 млн рублей для обеспечения жильём молодых семей

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга выделил почти 500 млн рублей городскому центру доступного жилья, которые направят на обеспечение жильём молодых семей.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Более 150 молодых семей смогут получить беспроцентные займы сроком на десять лет на приобретение квартир, предоставляемых в рамках соответствующей городской программы.

«Сегодня в городе появляется всё больше молодых семей, растёт рождаемость. Наша задача — поддерживать молодых горожан и их семьи. В городе действуют программы поддержки молодёжи. Одна из самых эффективных — «Молодёжи — доступное жильё», — заявил губернатор Александр Беглов.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с недвижимостью в 2020 году.