В Петербурге выделили 500 млн рублей для обеспечения жильём молодых семей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Более 150 молодых семей смогут получить беспроцентные займы сроком на десять лет на приобретение квартир, предоставляемых в рамках соответствующей городской программы.
«Сегодня в городе появляется всё больше молодых семей, растёт рождаемость. Наша задача — поддерживать молодых горожан и их семьи. В городе действуют программы поддержки молодёжи. Одна из самых эффективных — «Молодёжи — доступное жильё», — заявил губернатор Александр Беглов.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с недвижимостью в 2020 году.