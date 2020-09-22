Эксперт оценил ситуацию с недвижимостью в 2020 году

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков оценил ситуацию с недвижимостью в 2020 году.

«То, что мы сейчас видим рост цен, — правда. Экономические предпосылки к этому росту были, но они были в начале года», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, лучше не принимать поспешных решений относительно покупки недвижимости, так как к концу года ситуация может измениться.

Как отметил Барсуков, в настоящее время нельзя однозначно утверждать, что цены на жильё обязательно вырастут.

«Если у людей есть жизненная необходимость по решению жилищной задачи, то сейчас время для этого хорошее. Сейчас ставки по ипотеке низкие, а цены практические такие же, как были в начале года», — сообщил эксперт.

Что касается инвестиций в недвижимость, то заработать на них, скорее всего, не получится, считает Барсуков.

Ранее газета «Известия» сообщала, что цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%.