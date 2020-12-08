Врач оценил влияние резких изменений погоды на здоровье

Врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов оценил влияние резких изменений погоды на здоровье.

«Люди зависят от погодных условий и реагируют на резкие изменения погоды. Например, при похолодании могут возникнуть проблемы у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — самочувствие на улице ухудшится», — цитирует эксперта URA.RU.

По его словам, холод вызывает спазм мелких кровеносных сосудов.

Как отметил Водовозов, при резком потеплении тоже может возникнуть плохое самочувствие. При такой погоде воздух становится более сухим. От этого страдают те, у кого проблемы с сердцем, добавил эксперт.

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