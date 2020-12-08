Акция в честь Дня героев Отечества пройдёт 9 декабря в Ижевске

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Акция в честь Дня героев Отечества состоится 9 декабря в Ижевске.
Акция в честь Дня героев Отечества пройдёт 9 декабря в Ижевске
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на сайт городской администрации.

Волонтёры молодёжных центров выйдут на улицы, названные в честь героев, и будут раздавать жителям буклеты с биографией участников войн.

В частности, это улицы Вадима Сивкова, Владимира Краева, Евгения Кунгурцева, а также сквер оружейника Драгунова.

Ранее сообщалось, что в Крыму прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного Солдата.

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