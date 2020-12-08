Крым направит более 360 млн рублей на отдых и оздоровление детей в 2021 году

Крым направит свыше 360 млн рублей на отдых и оздоровление детей в следующем году.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского Госсовета.

«На 2021—2023 годы из бюджета ежегодно будет направляться на эти цели по 363 млн 900 тыс. рублей. Охват отдыхом и оздоровлением составит не менее 70% детей от общего количества детей Республики Крым», — заявили в пресс-службе.

В 2020 году детские лагеря в регионе открылись 1 июля и принимали только детей из Крыма и Севастополя, а также из Арктической зоны. Это связано с ограничениями из-за пандемии.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что власти Калининграда подвели итоги летней оздоровительной кампании 2020 года.