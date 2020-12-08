МФЦ Ставрополя оказали около 400 тысяч услуг в 2020 году

Многофункциональные центры Ставрополя оказали около 400 тыс. услуг в 2020 году.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на мэрию.

Годом ранее городские МФЦ оказали примерно 530 тыс. услуг. Снижение показателя связано с последствиями пандемии.

В настоящее время работают 118 окон приёма заявителей в пяти офисах и трёх центрах, ориентированных на субъекты малого и среднего предпринимательства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что МФЦ Московской области расширили зону доставки документов на дом.