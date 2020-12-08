МФЦ Ставрополя оказали около 400 тысяч услуг в 2020 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на мэрию.
Годом ранее городские МФЦ оказали примерно 530 тыс. услуг. Снижение показателя связано с последствиями пандемии.
В настоящее время работают 118 окон приёма заявителей в пяти офисах и трёх центрах, ориентированных на субъекты малого и среднего предпринимательства.
Ранее телеканал «360» сообщал, что МФЦ Московской области расширили зону доставки документов на дом.