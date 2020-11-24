МФЦ Московской области расширили зону доставки документов на дом

Получить необходимые документы на дом из МФЦ Московской области теперь смогут жители 47 городских округов региона. Ранее такая услуга была доступна жителям лишь семи муниципалитетов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В условиях обострения ситуации с коронавирусом в Московской области особенно важно не допускать очередей в многофункциональных центрах. Поэтому мы запустили сервис по доставке готовых документов из МФЦ ещё в 40 городских округах», — сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

К концу 2020 года услугу планируют внедрить во всех подмосковных многофункциональных центрах.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о трёх новых услугах Пенсионного фонда России, которые стали доступны в столичных офисах «Мои документы».