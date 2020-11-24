МФЦ Московской области расширили зону доставки документов на дом
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В условиях обострения ситуации с коронавирусом в Московской области особенно важно не допускать очередей в многофункциональных центрах. Поэтому мы запустили сервис по доставке готовых документов из МФЦ ещё в 40 городских округах», — сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.
К концу 2020 года услугу планируют внедрить во всех подмосковных многофункциональных центрах.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал о трёх новых услугах Пенсионного фонда России, которые стали доступны в столичных офисах «Мои документы».