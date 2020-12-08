Минздрав России рассказал о маркировке всех вакцин от коронавируса

Короткая ссылка
Замдиректора Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Евгения Меркулова заявила, что все вакцины от коронавируса проходят маркировку.
Минздрав России рассказал о маркировке всех вакцин от коронавируса
  • © Tatyana Makeyeva
  • Reuters

«Как вы знаете, сейчас запущена масштабная вакцинация против COVID-19. Здесь нам очень важно осуществлять прослеживаемость вакцины. И в настоящее время все вакцины маркируются, эту прослеживаемость мы наблюдаем в системе, она позволяет нам мониторить как производство, так и остатки, и, соответственно, выбытие в регионах», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она подчеркнула, что также ведётся регистр пациентов, к которым применяется вакцина от коронавируса, что позволяет получать полную аналитику происходящего.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить