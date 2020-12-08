Минздрав России рассказал о маркировке всех вакцин от коронавируса

Замдиректора Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Евгения Меркулова заявила, что все вакцины от коронавируса проходят маркировку.

«Как вы знаете, сейчас запущена масштабная вакцинация против COVID-19. Здесь нам очень важно осуществлять прослеживаемость вакцины. И в настоящее время все вакцины маркируются, эту прослеживаемость мы наблюдаем в системе, она позволяет нам мониторить как производство, так и остатки, и, соответственно, выбытие в регионах», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она подчеркнула, что также ведётся регистр пациентов, к которым применяется вакцина от коронавируса, что позволяет получать полную аналитику происходящего.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса.