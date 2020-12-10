Официальный представитель Генпрокуратуры отметил оперативность телеканала RT

Официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов поздравил RT с 15-летием, отметив оперативность телеканала.

«Оперативность, компетентность, внимание к деталям — вот, пожалуй, то, что отличает RT от остальных СМИ», — сказал Иванов.

Он добавил, что Генпрокуратура и телеканал RT имеют многолетний опыт успешного сотрудничества, прежде всего в рамках проекта #НеОдинНаОдин.

«Хотелось бы пожелать телеканалу RT новых творческих свершений, новых проектов, самое главное — положительного отклика аудитории», — сказал Иванов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил RT с 15-летием.