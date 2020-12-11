В СК поздравили RT с 15-летием

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко поздравила RT с 15-летием, отметив, что телеканал добился больших успехов в мировом медиапространстве.

«За 15 лет с момента запуска RT ваш канал добился больших успехов в мировом медиапространстве. Это большая дата — свидетельство того, что ваш труд востребован. Объединив команду талантливых, энергичных, креативных и инициативных журналистов, вы продолжаете лучшие профессиональные традиции, приумножая богатейший опыт отечественного и мирового вещания», — сказала она.

Как отметила Петренко, запуск канала стал логичным продолжением растущего влияния и присутствия России в международной политике.

«Ваш незаменимый труд помогает многомиллионной зарубежной аудитории не только ближе узнать нашу страну, её историю и культуру, но и взглянуть на события в других государствах, которые зачастую обходят вниманием западные СМИ, а порой и пренебрегают объективностью. Вы предоставляете зрителям самую оперативную информацию о событиях в разных уголках мира, в горячих точках, рискуя своим здоровьем и даже жизнью. Хочу поздравить весь ваш коллектив с юбилеем и пожелать отсутствия границ и препятствий для вашего информационного вещания», — подчеркнула она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила RT с 15-летием, отметив, что телеканал не нуждается в дополнительных определениях.