Пушков поздравил RT с 15-летием

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поздравил телеканал RT с 15-летием.

«Я поздравляю RT с 15-летием, поскольку есть такое английское выражение to make a difference, то есть RT делает информационное поле международное другим. Канал другой, чем те, которые доминируют в англоязычном секторе мирового телевидения», — сказал он.

По его словам, человек должен мыслить разнообразно, видеть разные стороны процесса, надо дать ему такую возможность.

«Если есть умный зритель у CNN, которого не вполне устраивает то, что делает CNN, у него всегда есть возможность обратиться к RT. И в этом ценность этого канала. Когда говорят о том, что человек должен иметь возможность выбора, благодаря RT ему есть, из чего выбирать», — отметил Пушков.

Ранее телеведущая Ирада Зейналова в поздравлении по случаю 15-летия RT отметила беспристрастную подачу телеканалом информации.

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