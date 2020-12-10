Кузнецова поздравила RT с 15-летием

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова поздравила RT c 15-летием, назвав телеканал союзником в деле защиты прав детей.

«Несколько лет назад произошло моё знакомство с Russia Today, и именно специфика канала сразу мне приглянулась. Мы не раз потом пересекались, и не просто в новостном формате, когда нужно было прокомментировать какую-то новость, какое-то сообщение, — мы встречались, когда была проблема, была беда. Мне звонили коллеги-журналисты с телеканала, мне звонила иногда руководитель RT и говорила, что есть сигнал о беде, которая постигла ребёнка, которая постигла семью», — сказала она.

«Мы вместе включались, работали и побеждали», — отметила омбудсмен.

Анна Кузнецова подчеркнула, что журналисты RT — это не просто коллеги, освещающие важные события и проблемы, связанные с жизнью детей. «Сегодня это коллеги по защите детства и наши союзники в деле защиты прав детей и семей с детьми», — заключила она. 

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.

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