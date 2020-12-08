В Подмосковье оценили объём материальной помощи безработным

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Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила, что с начала года жителям региона выплатили пособия по безработице на общую сумму 8,1 млрд рублей.
В Подмосковье оценили объём материальной помощи безработным
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр уточнила, что эти средства направили из областного и федерального бюджетов.

Она отметила, что с апреля по октябрь количество безработных в Подмосковье выросло в шесть раз — до 140 тыс. человек.

«Финансирование из федерального бюджета на пособие по безработице есть в полном объёме. До конца года все начисленные выплаты будут произведены», — заявила Ирина Фаевская.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, который вводит категорию «вынужденно безработных», претендующих на пособие не ниже МРОТ.

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