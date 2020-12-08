В Балашихе 250 врачей прошли вакцинацию от коронавируса

В Подмосковной Балашихе 250 врачей прошли вакцинацию от коронавируса препаратом «Гам-КОВИД-Вак».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на администрацию городского округа.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подвёл первые итоги вакцинации от COVID-19, которая стартовала в регионе. За прошедшую неделю российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» привили около 5 тыс. жителей Подмосковья. Среди них 250 врачей Балашихи», — говорится в сообщении.

В администрации напомнили, что право получить первыми вакцину есть у медицинских работников, учителей и сотрудников МФЦ, так как они находятся в особой группе риска.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщило, что в районных больницах и поликлиниках городов Удмуртии появится 60 пунктов вакцинации от COVID-19.