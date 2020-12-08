В Удмуртии подвели предварительные итоги нацпроекта «Образование»

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В Удмуртии подвели предварительные итоги работы национального проекта «Образование» за 2020 год.
В Удмуртии подвели предварительные итоги нацпроекта «Образование»
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«В планах на 2021 год не снижать темпы строительства и развития образования Удмуртской Республики. К примеру, в 2021-м в регионе будет открыто 39 центров «Точка роста», центр цифрового развития «IT-Куб» в Воткинске. Мы продолжим ремонт в спортивных залах сельских школ, в 2021 году их будет порядка 25, а также начнётся строительство школы на 825 мест в Воткинске», — сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В 2020 году в Удмуртии создали 42 общеобразовательных центра «Точка роста», мобильный технопарк «Кванториум», отремонтировали 26 спортзалов в сельских школах, открыли «Дом научных коллабораций» и центр цифрового образования «IT-Куб».

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова в беседе с ФАН заявила о необходимости разработки актуальных профориентированных школьных программ.

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