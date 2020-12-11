Карякин поздравил RT с 15-летием

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин поздравил RT с 15-летием.

«Я постоянно смотрю телеканал RT, читаю Twitter, читаю Маргариту Симоньян, помню, когда-то её встретил, сказал кодовое слово: «ч.т.д», она меня после этого обняла. Я сердечно поздравляю телеканал RT с юбилеем, желаю дальнейшего процветания и чтобы несли побольше правды в массы, и причём не только в России, но самое главное по миру», — сказал Карякин.

Он отметил, что «про телеканал RT сейчас знают значительно больше, чем раньше, и наши союзники говорят, что это прекрасный канал, наши недоброжелатели его боятся».

На просьбу описать телеканал в трёх словах, гроссмейстер сообщил, что для него RT — это «честность, патриотизм и сила».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.

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