Продажи новых автомобилей в России выросли на 5,9% в ноябре

В ноябре 2020 года в России реализовали 157 580 новых автомобилей, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из статистики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Об этом сообщает газета «Известия».

Как заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, начавшееся летом ослабление курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж.

«Сезон предновогодних распродаж также уже начался, и ожидаемые корректировки цен производителями создают дополнительный стимул к быстрому принятию решений о покупке», — отметил он.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.