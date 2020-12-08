Попова назвала регионы с самой сложной ситуацией с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда» рассказала, в каких регионах России самая сложна ситуация с коронавирусом, а в каких самая стабильная.

Как она отметила в беседе с kp.ru, тяжелее всего дела с коронавирусной инфекцией COVID-19 обстоят в Карелии, Коми и Архангельской области.

«Сложная ситуация у нас в северных территориях, это и Архангельская область, где я уже была, и там наступила определённая стабилизация, но пока нет явного снижения. Это и Республика Коми, и самая сложная ситуация сегодня — это Республика Карелия», — сказала Попова.

При этом, по её словам, стабильнее всего ситуация с коронавирусом в настоящий момент в Татарстане, Чечне и Краснодарском крае.

Ранее Попова допустила отмену правил профилактики коронавируса для школ в России раньше 2022 года.