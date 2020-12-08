В Госдуме предложили разрешить привлекать приставов для остановки незаконного ремонта в старинных зданиях

Депутат Госдумы Наталья Костенко предложила дать право органам государственной охраны объектов культурного наследия привлекать во внесудебном порядке приставов для остановки незаконного ремонта в старинных зданиях. Соответствующий законопроект она внесёт во вторник, 8 декабря.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Речь идёт о ситуациях, когда владельцы или подрядчики не реагируют на первое предписание и не приостанавливают работу.

Чтобы предотвратить злоупотребления, как считает Костенко, органы госохраны должны согласовывать такие решения с прокуратурой.

«Подобный порядок уже применяется в процессе внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства», — сказала она.

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