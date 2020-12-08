В Госдуме предложили разрешить привлекать приставов для остановки незаконного ремонта в старинных зданиях
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Речь идёт о ситуациях, когда владельцы или подрядчики не реагируют на первое предписание и не приостанавливают работу.
Чтобы предотвратить злоупотребления, как считает Костенко, органы госохраны должны согласовывать такие решения с прокуратурой.
«Подобный порядок уже применяется в процессе внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства», — сказала она.
Ранее kp.ru сообщал, что дом Иоганна Альбрехта на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге признали памятником регионального значения.