Путин подписал закон о Госсовете
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
25 ноября депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли данный законопроект.
2 декабря закон о Госсовете одобрил Совет Федерации.
Согласно закону, президент будет возглавлять Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов (под своей должностью).
Кроме того, по решению президента, в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.