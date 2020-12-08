Путин подписал закон о Госсовете

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал закон о Государственном совете, определяющий его место в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности.
Путин подписал закон о Госсовете
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

25 ноября депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли данный законопроект.

2 декабря закон о Госсовете одобрил Совет Федерации.

Согласно закону, президент будет возглавлять Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов (под своей должностью).

Кроме того, по решению президента, в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить