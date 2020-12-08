Путин подписал закон о Госсовете

Президент России Владимир Путин подписал закон о Государственном совете, определяющий его место в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

25 ноября депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли данный законопроект.

2 декабря закон о Госсовете одобрил Совет Федерации.

Согласно закону, президент будет возглавлять Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов (под своей должностью).

Кроме того, по решению президента, в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.