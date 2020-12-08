Академик РАН оценил популяционный иммунитет к коронавирусу в России

Академик РАН директор университетской клиники МГУ имени Ломоносова врач-уролог Армаис Камалов оценил популяционный иммунитет к коронавирусу в России.

«Количество больных, которые сейчас есть, оно ещё не позволяет надеяться на появление такого популяционного иммунитета — там должно переболеть не менее 60—65%», — цитирует РИА Новости Камалова.

В конце ноября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что для выработки популяционного иммунитета к коронавирусу у россиян нужно будет вакцинировать и тех, кто переболел COVID-19. По его словам, «популяционный иммунитет и достигается вакцинацией, и формируется уже после перенесённого заболевания».

Мурашко отметил, что фиксируются случаи повторного заболевания COVID-19.