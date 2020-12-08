Песков назвал «полной чушью» сообщения о проблемах со здоровьем Путина

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Утверждения о проблемах со здоровьем у российского президента Владимира Путина — «полная чушь». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Песков назвал «полной чушью» сообщения о проблемах со здоровьем Путина
  • РИА Новости

«Что касается здоровья — ну, это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили — мы бы ответили», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил об отношении Кремля к публикациям и различным расследованиям относительно окружения президента.

«Собственно, компиляция разных слухов. Я ещё раз повторяю, мы знаем, кто этим занимается. И более того, мы знаем, что это будет продолжаться и дальше», — добавил он.

В начале ноября Песков назвал полной чушью сообщения о возможном уходе Путина в отставку.

Кроме того, он отмечал, что у президента со здоровьем всё «абсолютно нормально»

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