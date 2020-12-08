Володин рассказал о ситуации с коронавирусом в Госдуме

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в нижней палате парламента.
Володин рассказал о ситуации с коронавирусом в Госдуме
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Всего переболело, и у которых на сегодняшний день есть антитела по итогам экспресс-анализов, 144 депутата», — цитирует ТАСС Володина.

По его словам «30% депутатского корпуса переболели COVID-19».

Володин сообщил, что число госпитализированных с коронавирусом депутатов снизилось до 15.

«Исходя из предыдущих данных, можно сказать, у нас минимальное количество депутатов находится на больничной койке, потому что максимум был 42 депутата одномоментно», — добавил председатель Госдумы.

Согласно данным на 8 декабря, в России в течение суток выявили 26 097 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 515 009.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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