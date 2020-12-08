Онищенко прокомментировал ситуацию с барами в Петербурге

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Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с работой общепита в Санкт-Петербурге.
Онищенко прокомментировал ситуацию с барами в Петербурге
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

В частности, он высказал мнение, что рестораны и кафе в Санкт-Петербурге можно открыть в новогоднюю ночь, но только для переболевших коронавирусом.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло: Петербург — второй по количеству заболевших город. Так что там наберётся народу много встречать Новый год в ресторанах — им можно встречать», — сказал Онищенко РИА Новости.

Также он добавил, что также туда можно пускать тех, кто сделал прививку от коронавируса.

При этом Онищенко призвал «рестораторов не артачиться, потому что не надо лезть на рожон».

Он также выразил надежду, что до Нового года ситуация в Санкт-Петербурге «ещё может поправиться».

Ранее стало известно, что порядка ста кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в первые дни нового года.

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