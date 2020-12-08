Кабмин выделил ещё 10 млрд рублей на поддержку регионов

Российским регионам из резервного фонда выделят 10 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетных систем. Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте правительства, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что средства распределят по 25 регионам, «у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну».

Мишустин сообщил, что средства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для жизни.

В кабмине добавили, что «с учётом принятого решения объём дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 млрд рублей».

«Основные транши для балансировки бюджетов были перечислены из резервного фонда правительства в мае и августе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на поддержку федеральных бюджетных и автономных учреждений культуры, а также образовательных, научных и медицинских учреждений будет направлено почти 14 млрд рублей из резервного фонда правительства России.