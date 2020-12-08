Кабмин выделил ещё 10 млрд рублей на поддержку регионов
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Отмечается, что средства распределят по 25 регионам, «у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну».
Мишустин сообщил, что средства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для жизни.
В кабмине добавили, что «с учётом принятого решения объём дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 млрд рублей».
«Основные транши для балансировки бюджетов были перечислены из резервного фонда правительства в мае и августе», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на поддержку федеральных бюджетных и автономных учреждений культуры, а также образовательных, научных и медицинских учреждений будет направлено почти 14 млрд рублей из резервного фонда правительства России.