Сунгоркин рассказал о популярности RT в отелях по всему миру

Журналист, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в видеообращении по случаю 15-летия RT заявил, что всегда смотрит телеканал в отелях, когда отправляется в другие страны.

«Что касается моей жизни как зрителя RT, когда я приезжаю в любой зарубежный город, всегда на автомате смотрю, какие есть каналы в отеле. Как правило, будь это хоть Франция, хоть Арабские Эмираты, хоть Америка или Великобритания — всегда есть в тех отелях, где я селюсь, RT», — сказал он.

Вместе с этим Сунгоркин отметил, что если RT вдруг нет, как изредка бывает, то он смотрит на подобное с недоумением.

«Но это всё реже и реже, везде есть RT. И, конечно, новостную повестку я смотрю на RT, когда бываю за рубежом», — добавил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.